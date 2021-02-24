МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2%, до 6,94 доллара, "Новатэка" — упала на 0,5%, до 177,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,08%, до 78,32 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,76%, до 5,98 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,91%, до 24 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 4,34%, до 33,04 доллара, "Северстали" — на 1,07%, до 17,5 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,99%, до 28,48 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,23%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,6%, до 14,79 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 3,78%, до 50,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 2,99%, до 9,63 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,84%, до 14,2 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 6,51%, до 3,6 доллара.