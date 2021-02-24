МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в среду, несмотря на дорогую нефть.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,41%, до 3385,48 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,65%, до 1445,91 пункта. Доллар при этом падал на 55 копеек, до 73,75 рубля, задавая разницу в динамике биржевых индексов.

Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упали в среду на 10,2% в рамках коррекции после скачка за неполный февраль более чем на 43%.

ВНИЗ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Российский фондовый рынок в среду оставался под давлением внешнего негатива. В частности, участники развивающихся рынков отказываются от активной торговли в ожидании речи главы ФРС Джерома Пауэлла, который позднее в ходе торгов выступит перед комитетом по финансовым услугам сената США.

Накануне Пауэлл, выступая перед банковским комитетом, подтвердил, что базовая ставка останется низкой, а ФРС продолжит выкупать активы для поддержки экономики. Однако инвесторы обеспокоены ростом доходности гособлигаций и соответствующим снижением привлекательности акций, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

При этом стоимость барреля сорта Brent растет на 2,2%, до 65,9 доллара, однако дорогая нефть – в районе максимумов за 13 месяцев — не оказывает поддержки стоимости российских акций. Игроки рынка "черного золота" обратили внимание на данные минэнерго США о падении добычи нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей. Зафиксированный уровень стал самым низким с августа 2020 года.

В лидерах падения цены на российской площадке, кроме TCS, оказались бумаги "Норникеля" (-6,8%), отыгравшие подтопление рудников компании и приостановку работы на них.

Также упали акции Polymetal (-3%), "Русала" (-4,5%), "Северстали" (-2,9%). Выросли бумаги "Ленты" (+3,7%), акции "Распадской" (+1,9%), "Татнефти" (+1,9% префы, +1,8% "обычка"), "Мосбиржи" (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс РТС четвертую сессию держится около 1450 пунктов, не решаясь перейти к дальнейшему росту вслед за нефтью, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Этому мешает отчасти санкционная повестка, отчасти – движение на рынках капиталов в сторону коррекции акций. В целом настроения внешних игроков остаются позитивными, поэтому в четверг РТС, вероятнее всего, будет торговаться в коридоре 1450-1480 пунктов", — оценивает он.

Рублевый индекс Мосбиржи теряет позиции частично на волне оттока из фондов, частично из-за роста курса рубля, считает Емельянов. "В рублевом выражении рынок удерживается на минимумах с 5 февраля, то есть более чем за две недели. Уровень 3400 пунктов по индексу Мосбиржи может остаться основным ориентиром на четверг и до конца этой недели", — оценил он.

Пессимизм российских площадок является ярко выраженным ввиду корпоративных историй и геополитических рисков, считает Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Впрочем, пока продажи проходят главным образом из-за отсутствия поводов для роста, их характер так или иначе должен быть ограниченным. Индекс Мосбиржи на данный момент находится под более серьезным давлением, в связи с чем можно говорить о рисках развития снижения к 3250-3300 пунктам, но негативный сигнал пока не подтвержден. Ориентир по индексу на следующий торговый день: 3350-3440 пунктов", – оценила она.