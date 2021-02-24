МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бумаги "Норникеля" на вечерней сессии усиливают падение и теряют 7% на новостях о приостановке работы рудников, следует из данных Мосбиржи.

К 19.26 мск акции крупнейшего производителя никеля падали на 7%, до 24326 рублей и уже дешевели в ходе вечерней сессии среды на 7,4%, до 24224 рубля – минимума с 5 января.

"Норильский никель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Влияние приостановки на прогноз по производству металлов будет оценено позднее, сообщил ГМК.