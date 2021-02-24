2021-02-24T22:36:00+03:00
2021-02-24T22:36:03+03:00
2021-02-24T22:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210224/833110810.html
Бумаги "Норникеля" усиливают падение, обновляя минимум с января
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бумаги "Норникеля" на вечерней сессии усиливают падение и теряют 7% на новостях о приостановке работы рудников, следует из данных Мосбиржи. К 19.26 мск акции крупнейшего... ПРАЙМ, 24.02.2021
норникель, новости, бизнес, рынки
https://1prime.ru/images/83297/90/832979025.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/90/832979025.jpg
https://1prime.ru/images/83297/90/832979024.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/90/832979024.jpg
https://1prime.ru/images/83297/90/832979012.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/90/832979012.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Бумаги "Норникеля" на вечерней сессии усиливают падение и теряют 7% на новостях о приостановке работы рудников, следует из данных Мосбиржи.
К 19.26 мск акции крупнейшего производителя никеля падали на 7%, до 24326 рублей и уже дешевели в ходе вечерней сессии среды на 7,4%, до 24224 рубля – минимума с 5 января.
"Норильский никель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Влияние приостановки на прогноз по производству металлов будет оценено позднее, сообщил ГМК.