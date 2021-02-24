МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду завершили торги ростом в пределах 0,8%, сильная статистика по экономике Германии поддержала торги в регионе, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%, до 6658,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 5797,98 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,8%, до 13976 пунктов.

Сильная статистика по Германии, крупнейшей экономики Европы, поддержала торги в регионе. Так, ВВП Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,7% в годовом выражении. Предварительная же оценка показывала, что ВВП страны упадет на 2,9%. В квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,3% с учетом сезонных корректировок, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Повлияли на торги и корпоративные новости. Акции Telecom Italia выросли в цене на 9,2% после публикации финотчета компании. Согласно отчету, прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в четвертом квартале в годовом выражении.

Ралли нефтяных цен также поддержало торги в регионе. В ходе торгов котировки поднимались на 2,5%, что подержало цену на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги BP подорожали на 5,4%, Total — на 1,7%.

В целом позитивными для региона остаются ожидания по борьбе с коронавирусом. Например, такой прогноз касается Великобритании, где успешно проходит программа вакцинации. Ранее премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в стране могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.