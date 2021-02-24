МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Активы россиян в доверительном управлении (ДУ) за 2020 год выросли примерно в 1,8 раза, до 1 триллиона рублей, следует из оценок Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

"Рыночная стоимость активов граждан на счетах доверительного управления на конец 2020 года составила около 1 триллиона рублей, из них на ИИС (индивидуальный инвестсчет) ДУ — 105 миллиардов рублей. На конец июня 2020 года аналогичные показатели составляли 650 миллиардов и 86 миллиарда. На конец 2019 года — 570 миллиардов и 70 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе НАУФОР.

Общее количество счетов ИИС ДУ на конец 2020 года, по данным НАУФОР составляет около 400 тысяч, на Московской бирже было зарегистрировано 358,362 тысячи счетов.

В структуре активов средств граждан, размещенных на счетах ДУ (без ИИС) снизилась доля облигаций в иностранной валюте — по итогам 2020 года она составила 43% против 50% годом ранее (46,4% по итогам 6 месяцев 2020 года), оценила НАУФОР.

Выросла в ДУ доля российских акций (8% по итогам 2020 года, 5,3% по итогам 2019 года, 5,14% по итогам 6 месяцев 2020 года), доля структурных рублевых облигаций (7,7% по итогам 2020 года, 5% по итогам 2019 года, 7,26% по итогам 6 месяцев 2020 года), оценила НАУФОР.

Существенных изменений в ДУ в структуре иных активов не произошло. 7% вложений приходится на денежные средства (в том числе валюту), 6,7% в корпоративные рублевые облигации, 10,8% в паи ПИФ.

Оставшаяся сумма приходится на иностранные акции, банковские рублевые облигации, ОФЗ и иные активы.

На счетах ИИС ДУ доля паев БПИФ выросла на конец 2020 года до 36,5% (по итогам 6 месяцев 2020 года она составляла 14,4%). Заметно выросла доля корпоративных облигаций – до 13,3% (2,6% по итогам 2019 года, 4,16% по итогам 6 месяцев 2020 года).

Вдвое сократилась доля паев ПИФ — до 25,4% по итогам 2020 года против 51,2% по итогам 2019 года (47% по итогам 6 месяцев 2020 года), подсчитала НАУФОР.

Валютные инструменты для вложений на ИИС ДУ практически не используются. Оставшаяся сумма приходится на денежные средства, в том числе валюту, российские акции, банковские рублевые облигации, ОФЗ и иные активы, оценила НАУФОР.