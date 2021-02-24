МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером уверенно растет к доллару и к евро на фоне нефти, торгующейся в районе максимумов с января 2020 года.

Приближение пика налогового периода февраля (25 числа), когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность, оказывает поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.07 мск падал на 64 копейки, до 73,66 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 89,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В УВЕРЕННОМ РОСТЕ

Российская валюта в среду ощутимо прибавляет против доллара и еще больше – к евро на фоне падения европейской валюты на форексе ниже 1,215 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отыгрывать дорогую нефть, торгующуюся в районе максимумов с января 2020 года.

Так, стоимость барреля сорта Brent растет сейчас на 2,6%, до 66,15 доллара. Игроки рынка "черного золота" обратили внимание на данные минэнерго США о падении добычи нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей. Зафиксированный уровень стал самым низким с августа 2020 года.

Мировые фондовые рынки к вечеру в основном росли, что подержало позитивный настрой на российском валютном рынке. Поддержка рублю приходит от пика налогового периода февраля, приходящегося на 25 число. На этот день придутся выплаты НДС, НДПИ и акцизы, который в сумме составят около 650 миллиардов рублей из примерно 1,6 триллиона общих выплат февраля.

В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю на 0,9-1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Помимо сезонной поддержки со стороны сильного счета текущих операций РФ в первом квартале, российская валюта пользуется благоприятной ценовой конъюнктурой рынка нефти, фактором налогового периода и оживлением спроса на ОФЗ, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Давление санкционного фона сохраняется, но пока остается сдержанным. Завтра ожидаем курс доллара в пределах 73,3-74,5 рубля", — оценил он.

Четверг обещает быть позитивным для рубля, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Потенциал укрепления российской валюты составляет до 73 и ниже против доллара. Евро может опускаться до 88,5 рубля", — оценил он.