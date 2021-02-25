В четверг, 25 февраля, все внешние данные скорее говорят за позитивное открытие Московской биржи. Накануне торги в США завершились ростом ключевых индикаторов рынка после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сообщил, что регулятор не собирается менять свою денежно-кредитную политику и сосредоточен на поддержке экономики и занятости в США. Индекс голубых фишек DJIA вырос на 1,35%, Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,14%, а Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,99%.

Европейские фондовые индексы также завершили торги среды на положительной территории. Германский DAX вырос на 0,8%, британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,31%. Сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,46%, до 413,2 пункта.

Однако российский рынок смотрел вчера не столько на растущий Запад, сколько на упавший с утра Восток. Давление на акции оказывало ожидание новых санкций и вообще довольно жесткий внешнеполитический фон, а также какая-то ощутимо сгущающаяся внутренняя атмосфера.

К этому добавились неблагоприятные корпоративные события. Падающие акции "Норильского никеля" заметно тянули за собой фондовые индексы. Кроме обрушения здания дробильного цеха "Норильской обогатительной фабрики" и ареста ее руководства, которые развернули динамику акций компании вниз, к вечеру стало известно о приостановке работ на двух рудниках из-за подтопления. Если штраф за аварию на норильской ТЭЦ-3 отразился только не прошлых финансовых результатах и уже переварен рынком, то новые инциденты могу привести к снижению объемов производства и скажутся на будущих результатах компании. По результатам основной сессии акции "Норильского никеля" обвалились на 5,53% и утянули за собой РУСАЛ, чьи бумаги потеряли 3,34%.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,41%, до 3385,48 пункта. Долларовый Индекс РТС снизился на 0,65%, до 1445,91 пункта.

Среди прочих аутсайдеров дня отметились также бумаги TCS Group (-10,19%), OZON (-7,52%), Polymetal (-3,33%) и "Детский мир" (-3,33%). В лидерах роста сегодня оказались Lenta (+3,74%), МКБ (+2,76%), "Татнефть": привилегированные акции (+2,25%) и обыкновенные (+1,80%), а также Mail.ru (+1,81%) и "Московская Биржа" (+1,37%).

Технически Индекс МосБиржи продолжает формировать большую фигуру, которая пока больше похожа на треугольник, чем на вторую вершину. Тем самым в среднесрочной перспективе сохраняется вероятность выхода из консолидации в продолжение роста.

С утра все внешние данные скорее говорят за позитивное открытие Московской биржи. По состоянию на 8:30 мск фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,3%, до $66,38 за баррель. Рубль укрепляется на 0,05%, до 73,49 за доллар. Золото отступает на 0,14%, до $1795,3 за тройскую унцию. Фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,23%

Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня уверенно растут. Австралийский ASX200 поднялся на 0,83%. По состоянию на 8:30 мск Hang Seng в Гонконге возвращает значительную часть вчерашнего падения и прибавляет 1,75%. Китайский CSI 300 в плюсе на 1,1%, японский Nikkei 225 поднимается на 1,5%, корейский KOSPI растет на 3,2%. Такой мощный подъем как минимум должен дать позитивный импульс для старта торгов в России. Опасность от новых санкций и свежие новости будем оценивать потом.

Информационная насыщенность дня будет достаточно серьезная. В Европе ожидаются выступления члена Наблюдательного совета ЕЦБ Филипа Р. Лейна и вице-президента ЕЦБ Луиса Де Гуиндоса. В Германии сообщат индекс потребительского климата (Gfk) на март. В США выйдет большой блок важной статистики: станут известны данные по январским заказам на товары длительного пользования, оценка ВВП в IV квартале 2020 года, число первичных заявок на пособия по безработице за предыдущую неделю, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в январе. Банк России обновит данные по международным резервам.