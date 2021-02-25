МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Число частных инвесторов на Московской бирже достигло десяти миллионов человек, сообщается на сайте торговой площадки. Санкт-Петербургская биржа расширяет линейку ценных бумаг

"Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 миллиона человек и достигло 10 миллионов. За прошлый год брокерские счета открыли 5 миллионов человек — больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз", — говорится в сообщении.

Десятимиллионным инвестором с брокерским счетом на Мосбирже стал клиент "Тинькофф банка" из Иркутской области. Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов — Сбербанк (4,2 миллиона), "Тинькофф банк" (4,19 миллиона), ВТБ (1,23 миллиона), БКС (0,63 миллиона), Альфа-банк (0,56 миллиона), сообщает Московская биржа.

"Поздравляю всю финансовую индустрию с этим знаковым событием. Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и популяризацию финансового рынка, верно выстроенному регулированию. Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса", — прокомментировал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, слова которого приводятся в сообщении. Московская биржа ожидает в текущем году прорыва в сфере IPO

Он отметил, что благодаря доступу на биржевой рынок россияне могут грамотно распоряжаться своими сбережениями, приумножать их. "Регулятор, брокеры, Московская биржа активно развивают образовательные проекты, способствуют формированию культуры инвестиций. Нам всем важно, чтобы частные инвесторы были осведомлены о рисках инвестирования, принимали взвешенные решения, приходили на рынок с долгосрочными целями", — добавил Денисов.

По данным торговой площадки, частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями составляет 42%, облигациями — 10,5%, деривативами — 42%, валютой — 14%. Всего на Московской бирже физлица открыли свыше 16 миллионов брокерских счетов.