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2021-02-25T10:05:26+03:00

2021-02-25T10:05:26+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210225/833114056.html

Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,88%, следует из данных биржи. Курс доллара в начале торгов снижается на 15 копеек, до 73,39 рубля, евро теряет 7 копеек, до 89,38... ПРАЙМ, 25.02.2021

мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60