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https://1prime.ru/Financial_market/20210225/833114056.html
Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,88%, следует из данных биржи. Курс доллара в начале торгов снижается на 15 копеек, до 73,39 рубля, евро теряет 7 копеек, до 89,38... ПРАЙМ, 25.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,88%, следует из данных биржи.
Курс доллара в начале торгов снижается на 15 копеек, до 73,39 рубля, евро теряет 7 копеек, до 89,38 рубля, сообщает торговая площадка.