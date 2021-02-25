МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,88%, следует из данных биржи.

Курс доллара в начале торгов снижается на 15 копеек, до 73,39 рубля, евро теряет 7 копеек, до 89,38 рубля, сообщает торговая площадка.