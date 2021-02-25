МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил рост по основным индексам после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль слабо растет к доллару и евро в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск четверга рос на 1,01% — до 3419,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,45% — до 1466,88 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,88%, РТС — на 1,21%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,29% — до 66,37 доллара за баррель.