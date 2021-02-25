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https://1prime.ru/Financial_market/20210225/833114291.html
Российский рынок акций усилил рост после старта торгов
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Российский рынок акций несколько усилил рост по основным индексам после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск четверга рос... ПРАЙМ, 25.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько усилил рост по основным индексам после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск четверга рос на 1,01% — до 3419,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,45% — до 1466,88 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,88%, РТС — на 1,21%.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,29% — до 66,37 доллара за баррель.