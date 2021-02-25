МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом в четверг в рамках коррекции после распродаж днем ранее и на фоне подъема на биржах США, свидетельствуют данные торгов. Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,59% — до 3585,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опустился на 0,51%, до 2335,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,2% — до 30074,17 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,67% — до 30168,27 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,5%, до 3099,69 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,83%, до 6834 пункта.

В четверг на биржах региона отмечался коррекционный рост — трейдеры покупали ценные бумаги компаний, резко подешевевшие в предыдущий день торгов. Кроме того, инвесторы обратили внимание на динамику американских фондовых рынков, которые выросли в среду на 1-1,4%, в том числе на фоне оказавшейся лучше прогнозов внутренней статистики.

"Японский рынок акций демонстрировал рост на фоне роста бирж США. Рынок в основном восстановил то, что потерял вчера", — считает старший аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), чью точку зрения приводит агентство Франс Пресс.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказало решение центробанка Южной Кореи сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,5% для поддержки национальной экономики. На данной отметке показатель находится с мая 2020 года.