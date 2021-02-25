МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Чистая прибыль ВТБ по МСФО рухнула в 2,7 раза

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,12%, до 7,02 доллара, "Новатэка" — на 0,54%, до 178,35 доллара, "Лукойла" — на 1,16%, до 79,23 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,62%, до 6,02 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,6%, до 23,95 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,89%, до 32,74 доллара, "Северстали" — росла на 1,71%, до 17,8 доллара, НЛМК — росла на 0,95%, до 28,75 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,77%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,86%, до 14,92 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,67%, до 51,75 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,47%, до 9,59 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,19 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 0,76%, до 3,63 доллара.