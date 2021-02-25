МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно повышаются вслед за рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Доверие потребителей к экономике Германии выросло лучше прогноза

По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23%, до 6674,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5821,78 пункта, немецкий DAX снижался на 0,05%, до 13967,7 пункта.

Участники рынка обратили внимание на динамику бирж Азии по итогам торгов в четверг. Так, основные индексы АТР в основном выросли на 0,6-3,5%.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что рынки воодушевлены отсутствием сигналов мировых центробанков о свертывании программ стимулирования экономики, что и вызвало оптимизм на американских и азиатских биржах.

Трейдеры также отыгрывают данные статистики, указывающие на состояние крупнейшей экономики Европы. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта. Аналитики ждали роста показателя до 14,3 пункта.