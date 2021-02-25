МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг в ожидании новой порции внутренней статистики, которая укажет на состояние этой экономики, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро в ожидании данных о ВВП США

По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2% — до 31980 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,26%, до 13266,88 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — повышался на 0,05%, до 3924,62 пункта.

Инвесторы в четверг ждут статистику из США для того, чтобы оценить темпы восстановления экономики. Так, аналитики прогнозируют, что ВВП США в четвертом квартале, согласно второй оценке, вырос на 4,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), а не на 4%, как показала первая оценка. Кроме того, министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. По прогнозам, показатель сократился до 838 тысяч заявок с 861 тысячи неделей ранее.

"Мы видим, что экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Мы также видим, что корпоративная прибыль превосходит прогнозы", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный стратег J.P. Morgan Private Bank Грейс Петерс (Grace Peters).

Трейдеры обратили внимание на новые резкие скачки акций компаний, которые в конце января-начале февраля взлетали на фоне действий группы WallStreetBets на онлайн-платформе Reddit. Так, акции сети магазинов видеоигр GameStop повысились в цене на торгах в среду на 104%, а на предварительных торгах в четверг они растут на 56%, бумаги театрально-выставочной компании AMC Entertainment дорожают на 19%.