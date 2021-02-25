МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи США снижаются в четверг, инвесторы оценивают внутреннюю статистику по ВВП и рынку труда, сдерживает индексы и коррекционная динамика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14% — до 31918,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 13564,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3916,6 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику по экономике США. Так, в четвертом квартале ВВП страны, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза роста от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.

В то же время минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%.

Снижение крупнейшей мировой экономики в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

Статистика по рынку труда оказалась лучше ожиданий. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, упало до минимума с ноября 2020 года, а темп падения показателя стал самым быстрым с августа того же года. Число таких заявок снизилось на 111 тысяч, до 730 тысяч.

Биржи также несколько корректируются после роста ранее. В среду основные американские фондовые индексы выросли на 1-1,4%, а промышленный индекс Dow Jones (DJIA) обновил исторический рекорд, впервые поднявшись выше 32 тысяч пунктов.