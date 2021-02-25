МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером продолжает опускаться уже третью торговую сессию подряд, увеличение доходности гособлигаций США сдерживает стоимость драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 1,4%, или на 25,2 доллара, до 1772,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,57% — до 27,7 доллара за унцию.

Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в четверг поднялась выше 1,45% впервые с конца февраля 2020 года.

"Поскольку центральные банки вряд ли ослабят поддержку, доходность, скорее всего, останется высокой, что создаст больше проблем для золота в ближайшем будущем", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Эксперты отмечают, что вместе с этим открытие экономик может поддержать инфляцию, что должно быть позитивно для золота в долгосрочной перспективе.

Традиционно рост доходности гособлигаций негативно отражается на котировках золота, поскольку металл в таком случае не приносит дополнительного дохода в виде процентов, и его альтернативная стоимость оказывается выше. Инфляционные ожидания, в свою очередь, позитивны для цен на золото.