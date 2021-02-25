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Российский рынок акций повысился по индексам
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Российский рынок акций повысился по индексам, акции нефтегазового сектора и в первую очередь "Роснефти" (+3,19%) стали локомотивом роста на фоне нефти, торгующейся на максимумах с... ПРАЙМ, 25.02.2021
российский рынок акций, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по индексам, акции нефтегазового сектора и в первую очередь "Роснефти" (+3,19%) стали локомотивом роста на фоне нефти, торгующейся на максимумах с января 2020 года.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,72% до 3409,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,31% до 1450,39 пункта.
Рынок нефти вечером снижается на 0,45% до 65,88 доллара за баррель сорта Brent, однако остается около максимума с января 2020 года, обновленного накануне на отметке 67,31 доллара.