МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по индексам, акции нефтегазового сектора и в первую очередь "Роснефти" (+3,19%) стали локомотивом роста на фоне нефти, торгующейся на максимумах с января 2020 года.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,72% до 3409,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,31% до 1450,39 пункта.

Рынок нефти вечером снижается на 0,45% до 65,88 доллара за баррель сорта Brent, однако остается около максимума с января 2020 года, обновленного накануне на отметке 67,31 доллара.