МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,53%, до 7,12 доллара, "Новатэка" — упала на 1,52%, до 174,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,23%, до 78,14 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,13%, до 5,99 доллара, "Газпром нефти" — на 1,88%, до 24,45 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 4,72%, до 31,48 доллара, "Северстали" — увеличилась на 3,49%, до 18,11 доллара, расписки НЛМК подорожали на 3,16%, до 29,38 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,62%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,74%, до 14,9 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,14%, до 52,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 9,63 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 2,25%, до 13,88 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,83%, до 3,57 доллара.