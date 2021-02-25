МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг закрыли торги снижением, сдержала биржи негативная динамика в США, также влияние оказала финансовая отчетность компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,11%, до 6651,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5783,89 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,69%, до 13879,33 пункта.

Негативная динамика рынков США сдержала торги в Европе. После открытия торгов американские индексы снижались незначительно, но позднее падение показателей достигло 1-2%.

Снижение американских бирж последовало после статистики по ВВП США: так, оценка роста экономики страны в четвертом квартале была улучшена до 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вместо ожидавшихся 4,2%, первая оценка предполагала рост на 4%.

Сдержала торги также коррекция после роста индексов Европы в среду. Тогда торги поддержала внутренняя статистика по Германии, ралли нефтяных цен, а также корпоративные новости.

Повлияли на торги и финотчетности компаний региона. Акции бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) упали в цене по итогам торгов на 6,2%. Ранее компания сообщила, что ее прибыль за 2020 год сократилась вдвое в годовом выражении. Бумаги Bayer подешевели на 6%, его выручка и прибыль в четвертом квартале прошлого года показали снижение.