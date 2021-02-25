МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по индексам, некоторые акции нефтегазового сектора и в первую очередь "Роснефти" (+3,19%) стали локомотивом роста на фоне нефти, торгующейся на максимумах с января 2020 года.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,72%, до 3409,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1450,39 пункта.

ВВЕРХ НА ДОРОГОЙ НЕФТИ

Российский фондовый рынок в четверг преимущественно повышался по индексам, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых рынков.

Так, вечером биржевые индексы Западной Европы и США падали на 0,1-1,7%. Инвесторы отыгрывали макроэкономический негатив. В четвертом квартале ВВП США, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%, но хуже прогноза роста от аналитиков на 4,2% в пересчете на год.

В то же время минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Снижение крупнейшей мировой экономики в минувшем году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

При этом рынок нефти вечером мало меняется около предыдущего закрытия 66,2 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь около максимума с января 2020 года, обновленного накануне на отметке 67,31 доллара.

Нефтяные цены получают поддержку от статистики по США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю по 19 февраля добыча нефти опустилась до минимума с августа 2020 года — до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Северстали" (+3,8%), НЛМК (+3,8%), бумаги "Ленты" (+3,4%), "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1,4%). Упали бумаги "Норникеля" (-5,7%), Polymetal (-3,6%), ЛСР (-1%), "Магнита" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в четверг не наблюдалось единства в настроениях: доходность государственных облигаций развитых стран по-прежнему в центре внимания, а ее рост используется как основание для продажи акций ввиду снижения их относительной привлекательности по сравнению с долговыми бумагами, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в четверг сильного импульса к повышению не показывали. Можно сказать, что рынок находится в стадии краткосрочной консолидации и пока не определился с дальнейшим направлением движения. Позитивным для покупателей сигналом, однако, является способность индексов удержать ближайшие поддержки. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3450 пунктов", — оценила она.

В пятницу палата представителей США планирует провести первое голосование по пакету стимулов президента Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашему мнению, индекс Мосбиржи сформируется в пятницу в диапазоне 3375-3455 пунктов", — оценил он.