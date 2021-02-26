МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне роста курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,86%, или на 15,2 доллара, до 1760,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,14% — до 27,045 доллара за унцию.

Золото продолжает дешеветь уже четвертый день подряд, оставаясь ниже отметки в 1800 долларов за унцию. На снижение стоимости желтого металла оказывает влияние рост курса доллара к основным мировым валютам. В этом случае золото становится менее выгодным для держателей другой валюты. Американцам рассказали о будущем экономики страны

Снижение цен на золото на текущей неделе было вызвано активным ростом доходности гособлигаций США. Так, в четверг доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) поднялась до максимума с конца февраля 2020 года, превысив отметку в 1,5%.

"Чем быстрее растет доходность облигаций, тем сильнее дешевеет золото", — отметил аналитик OANDA Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство MarketWatch. В то же время аналитик считает, что доходность гособлигаций не будет продолжать расти теми же темпами, поэтому золото может вскоре начать стабилизироваться.