МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром увеличивается на оптимизме вокруг роста спроса на этот промышленный металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.53 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,17% — до 4,212 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,12%, до 9412,5 доллара, алюминия — на 2,31%, до 2235 долларов, цинка — на 1,53%, до 2890 долларов за тонну. Подсчитан многомиллиардный ущерб от морозов в Техасе

В пятницу утром цены на медь находятся в "зеленой зоне", поддерживаемые оптимизмом вокруг перспектив спроса на нее. Несмотря на несколько сессий снижения, ралли меди продолжается — по итогам февраля она может подорожать более чем на 18%, что станет пятым месячным ростом подряд.

Карстен Менке, руководитель исследовательской группы Next Generation в швейцарском банке Julius Baer, отмечает, что доминирующим драйвером цен является тема "зеленых технологий". Медь используется в зарядной инфраструктуре, кабелях, электромобилях, ветряных генераторах и трансформаторах, это может повлиять на увеличение спроса.

В докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, также указывается, что "с фундаментальной точки зрения недавнее ралли слишком сильно подтолкнуло цены". "Поскольку экономика Китая вернулась на докризисный уровень, мы видим меньше необходимости в стимулировании экономики страны, что также должно сказаться на спросе на металлы", — считают эксперты.