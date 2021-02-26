МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Акции "Совкомфлота" могут войти в базу расчёта индекса Московской биржи, а депозитарные расписки Qiwi попали в лист ожидания на исключение из нее, сообщается на сайте торговой площадки.

Отмечается, что новые базы расчета индексов акций будут действовать с 19 марта, они сформированы по рекомендации индексного комитета.

"Обыкновенные акции ПАО "Юнипро" исключаются из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Лист ожидания на включение в основные индексы будет представлен обыкновенными акциями ПАО "Совкомфлот", а лист ожидания на исключение — депозитарными расписками "КИВИ ПиЭлСи", — говорится в сообщении. "Совкомфлот" вышел на Московскую биржу

Сообщается также, что привилегированные акции "Селигдара" наряду с обыкновенными акциями "Таттелекома" включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ТМК и ДЭК. Состав индекса "голубых фишек" и базы расчета отраслевых индексов останется без изменений. Индекс средней и малой капитализации покинут обыкновенные акции ТМК.

Мосбиржа также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.