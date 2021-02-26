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https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833121125.html
Акции "Совкомфлота" могут войти в базу расчета индекса Мосбиржи
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Акции "Совкомфлота" могут войти в базу расчёта индекса Московской биржи, а депозитарные расписки Qiwi попали в лист ожидания на исключение из нее, сообщается на сайте торговой... ПРАЙМ, 26.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Акции "Совкомфлота" могут войти в базу расчёта индекса Московской биржи, а депозитарные расписки Qiwi попали в лист ожидания на исключение из нее, сообщается на сайте торговой площадки.
Отмечается, что новые базы расчета индексов акций будут действовать с 19 марта, они сформированы по рекомендации индексного комитета.
"Обыкновенные акции ПАО "Юнипро" исключаются из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Лист ожидания на включение в основные индексы будет представлен обыкновенными акциями ПАО "Совкомфлот", а лист ожидания на исключение — депозитарными расписками "КИВИ ПиЭлСи", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что привилегированные акции "Селигдара" наряду с обыкновенными акциями "Таттелекома" включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ТМК и ДЭК. Состав индекса "голубых фишек" и базы расчета отраслевых индексов останется без изменений. Индекс средней и малой капитализации покинут обыкновенные акции ТМК.
Мосбиржа также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.