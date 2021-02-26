МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизится на негативном внешнем фоне, рубль мало изменится после падения в четверг к доллару на 1,21 рубля и к евро на 1,51 рубля, полагают аналитики.

Отечественный рынок окажется под давлением снижающихся зарубежных площадок, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 3385-3395 пунктов. Беда откуда не ждали. Какие долги могут "повесить" на вас при увольнении

"Сложно назвать какую-то причину масштабных распродаж. Да, растут доходности американских госбумаг, причиной чего называется рост инфляционных опасений. Но буквально на днях глава ФРС Джером Пауэлл дважды заявлял, что инфляция достигнет целевой цели в 2% очень нескоро. Так что падение Америки — явление временное. Правда, пока непонятно, сколько это самое время продлится…", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

На таком внешнем фоне торги в пятницу откроются снижением по индексу Мосбиржи и уходом под поддержку 3400 пунктов, считает он.

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Давление на национальную валюту будет оказывать коррекция на рынке энергоносителей, где апрельский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 1%, отступив в район 66 долларов за баррель, указывает он. Также продажам в рубле способствует динамика валют развивающихся стран, которые в пятницу ослабевают в пределах 1,4% во главе с турецкой лирой, добавляет аналитик.

Несмотря на это, российская валюта, после существенного ослабления днем ранее, в пятницу утром попытается удержать позиции у уровней закрытия четверга, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в верхней половине диапазона 73-75 рублей, в то же время уверен аналитик.

По мнению Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 74,2-75 рублей за доллар. Акции "Совкомфлота" могут войти в базу расчета индекса Мосбиржи

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США резко упали в четверг на 1,76-3,52%.

Фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются в пределах 0,59%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают: японский индекс Nikkei 225 обвалился на 3,89%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,35%, гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 2,95%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,66%.

Стоимость нефти снижается на 1,26%, до 65,28 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,18% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,2154 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РОССИИ

Российский рынок акций повысился по индексам, некоторые акции нефтегазового сектора и в первую очередь "Роснефти" (+3,19%) стали локомотивом роста на фоне нефти, торгующейся на максимумах с января 2020 года.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,72%, до 3409,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1450,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 1,21 рубля — до 74,75 рубля, евро — 1,51 рубля, до 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи.