2021-02-26T10:20:13+03:00
2021-02-26T10:20:13+03:00
2021-02-26T10:20:13+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833121380.html
Рубль корректируется вверх после сильного снижения в четверг
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля в пятницу коррекционно растет вверх к доллару и евро после сильного падения к обеим иностранным валютам в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 26.02.2021
курсы валют, торги, рубль, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83270/63/832706308.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/63/832706308.jpg
https://1prime.ru/images/83270/63/832706307.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/63/832706307.jpg
https://1prime.ru/images/83270/62/832706295.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/62/832706295.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833121184.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу коррекционно растет вверх к доллару и евро после сильного падения к обеим иностранным валютам в четверг, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы снижался на 18 копеек – до 74,57 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 90,6 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,44% — до 65,16 доллара за баррель.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 1,21 рубля — до 74,75 рубля, евро — на 1,51 рубля, до 90,96 рубля, следует из данных Мосбиржи.