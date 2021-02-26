МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу коррекционно растет вверх к доллару и евро после сильного падения к обеим иностранным валютам в четверг, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы снижался на 18 копеек – до 74,57 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 90,6 рубля. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,44% — до 65,16 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 1,21 рубля — до 74,75 рубля, евро — на 1,51 рубля, до 90,96 рубля, следует из данных Мосбиржи.