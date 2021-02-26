МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает по основным индексам на порядка 2-2,7% на внешнем негативном фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск четверга падал на 1,95% — до 3343,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,67% — до 1411,66 пункта. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Майский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,26% — до 65,28 доллара за баррель.