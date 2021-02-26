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https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833121494.html
Российский рынок акций падает на внешнем негативе
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Российский рынок акций падает по основным индексам на порядка 2-2,7% на внешнем негативном фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск... ПРАЙМ, 26.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает по основным индексам на порядка 2-2,7% на внешнем негативном фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск четверга падал на 1,95% — до 3343,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,67% — до 1411,66 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,26% — до 65,28 доллара за баррель.