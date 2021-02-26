2021-02-26T11:44:57+03:00
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2021-02-26T11:44:57+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833122304.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,44 рубля
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс... ПРАЙМ, 26.02.2021
рубль, курсы валют, доллар, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 96,26 копейки, составив 74,4373 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,4747 рубля за доллар.