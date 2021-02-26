 

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 96,26 копейки, составив 74,4373 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,4747 рубля за доллар.

 