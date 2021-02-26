МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 96,26 копейки, составив 74,4373 рубля, свидетельствуют данные биржи. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,4747 рубля за доллар.