МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись значительным снижением в пятницу на фоне распродаж на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,12% — до 3509,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,79%, до 2293,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 3,64%, до 28980,21 пункта, что стало самым сильным однодневным падением показателя с мая 2020 года. Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,99% — до 28966,01 пункта. Это минимальное значение индекса с 8 февраля. Кроме того, падение стало самым сильным за одну торговую сессию с апреля 2020 года. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,8%, до 3012,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 2,35%, до 6673,3 пункта. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

Трейдеры обратили внимание на негативную динамику на американском рынке в четверг — основные индексы США опустились на 1,8-3,5%. Рынки беспокоит резкий рост доходности гособлигаций США на увеличении инфляционных ожиданий. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций США в четверг достиг максимума с 14 февраля 2020 года в 1,61%. Инвесторы опасаются, что всплеск инфляции заставит ФРС США перейти к сворачиванию мягкой монетарной политики и быстро повысить базовую ставку, несмотря на заверения регулятора об обратном.

Аналитики SMBC Nikko Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что на фоне быстрого роста доходности в США трейдеры предпочитают проявлять осторожность, и это спровоцировало повсеместные продажи.

"С учетом изменений экономических перспектив США в лучшую сторону на фоне улучшения ситуации с пандемией, распространением вакцины и ожиданий одобрения конгрессом нового пакета финансовой поддержки президента Джо Байдена, инвесторы теперь сосредоточены на риске инфляции и перегрева экономики. Возможно, инвесторов не до конца убедило обязательство ФРС сохранять мягкую денежно-кредитную политику в течение длительного периода", — отметил старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).