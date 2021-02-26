2021-02-26T12:14:23+03:00
2021-02-26T12:14:23+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210226/833122691.html
Санкт-Петербургская биржа добавила на торги расписки трех компаний
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Санкт-Петербургская биржа добавила на торги депозитарные расписки Toyota, Sony и Novartis, говорится в сообщении торговой площадки. "С 25 февраля на Санкт-Петербургской бирже... ПРАЙМ, 26.02.2021
компании, санкт-петербургская биржа, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа добавила на торги депозитарные расписки Toyota, Sony и Novartis, говорится в сообщении торговой площадки.
"С 25 февраля на Санкт-Петербургской бирже стали доступны для заключения сделок депозитарные расписки на акции компаний Toyota Motor Corporation, Sony Corporation и Novartis AG. Торговля и расчеты по сделкам с депозитарными расписками осуществляются в долларах США. Минимальный лот — одна депозитарная расписка", — отмечается там же.
Суммарная рыночная капитализация добавленных эмитентов составляет 552,4 миллиарда долларов.
Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи, достигло 1 521.