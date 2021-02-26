МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа добавила на торги депозитарные расписки Toyota, Sony и Novartis, говорится в сообщении торговой площадки.

"С 25 февраля на Санкт-Петербургской бирже стали доступны для заключения сделок депозитарные расписки на акции компаний Toyota Motor Corporation, Sony Corporation и Novartis AG. Торговля и расчеты по сделкам с депозитарными расписками осуществляются в долларах США. Минимальный лот — одна депозитарная расписка", — отмечается там же. "Роснефть" планирует запустить пилот по улавливанию углерода

Суммарная рыночная капитализация добавленных эмитентов составляет 552,4 миллиарда долларов.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи, достигло 1 521.