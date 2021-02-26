МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует положительную динамику по отношению к евро в пятницу днем в ожидании очередной порции статистики из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,2126 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2176 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,25 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 90,39 пункта.

Инвесторы в пятницу ждут очередную порцию статистики из США. Так, по прогнозам аналитиков, минторг США сообщит об увеличении доходов населения в США в январе на 9,5% после роста на 0,9% в декабре, и потребительских расходов — на 2,5% после снижения на 0,2% месяцем ранее. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

Кроме того, в первые часы торгов ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в феврале показатель снизился до 76,5 пункта уровня января в 79 пунктов, что соответствует предварительной оценке.

Кроме статистики, трейдеры продолжают следить за динамикой доходности американских гособлигаций. В пятницу показатель для десятилетних бумаг коррекционно снижается после того, как днем ранее он подскочил до максимума с февраля 2020 года. "Инвесторы спешат покупать доллар, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США вечером в четверг достигла 1,6%, что побудило инвесторов отказаться от рисковых активов", — полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.