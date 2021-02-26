МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в пятницу, указывая на возможное продолжение распродаж на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,51% — до 31211 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,7%, до 12741,75 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 3813,38 пункта. Нефтяной рынок просел вслед за фондовым

Динамика фьючерсов указывает на то, что биржи США в пятницу могут продолжить распродажи, зафиксированные днем ранее, когда основные индексы опустились на 1,8-3,5%.

Рынки беспокоит резкий рост доходности гособлигаций США на увеличении инфляционных ожиданий.

Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций страны в четверг достиг максимума с 14 февраля 2020 года в 1,61%.

В пятницу показатель коррекционно снижается и находится у отметки 1,475%.

Трейдеры опасаются разгона инфляции в США, из-за чего ФРС может повысить ставку раньше, чем ожидали инвесторы.

"В последние недели… рынкам пришлось переоценить ожидания повышения ставок ФРС США", — сказал газете The Wall Street Journal стратег State Street Global Markets Дуайфор Эванс (Dwyfor Evans).

По мнению эксперта, повышение доходности гособлигаций может затронуть корпоративное кредитование и ставки по ипотечным кредитам. Нефтяные фьючерсы могут вернуться к 38-42 долларам

"Рынки акций могут оказаться под давлением, потому что рост доходности окажет некоторое влияние на реальную экономику, и рост прибыли компаний, возможно, замедлится", — сказал Эванс.

В то же время негатив на рынке может сдержать новая статистика из США, если она оправдает ожидания. Так, по прогнозам аналитиков, минторг страны сообщит об увеличении доходов населения в январе на 9,5% после роста на 0,9% в декабре, и потребительских расходов — на 2,5% после снижения на 0,2% месяцем ранее.

Кроме того, в первые часы торгов ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США.

Эксперты полагают, что в феврале показатель снизился до 76,5 пункта уровня января в 79 пунктов, что соответствует предварительной оценке.

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