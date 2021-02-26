МОСКВА, 26 фев — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото продолжили снижение в четверг, третью сессию кряду. Это происходило на фоне роста доходности казначейских облигаций до максимума примерно за год. В такой ситуации увеличиваются альтернативные издержки владения драгоценным металлом. Биржи США резко упали в четверг в рамках коррекции

Доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к психологически важному уровню 1,5%. Это оказывает давление на котировки акций и цены на золото, заставляя инвесторов переоценивать стоимость владения данными активами с учетом более высокой доходности такого безрискового актива, как гособлигации.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX упали на 22,50 доллара, или на 1,3% до 1775,40 доллара за унцию. В среду фьючерсы закрылись ниже 1800 долларов впервые с пятницы.

Заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла помогли успокоить участников рынка в среду.

Выступая в палате представителей, он заявил, что ФРС продолжит сохранять процентные ставки на крайне низких уровнях и продолжать масштабные покупки активов, пока не будет наблюдаться "существенного прогресса на пути к достижению целевых уровней занятости и инфляции, установленных центральным банком". Эти его заявления были идентичны тем, что прозвучали во вторник в сенатском комитете по банковской деятельности. По словам Пауэлла, для достижения этих целей, "вероятно, потребуется некоторое время".

"Заявления ФРС о сохранении мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени явно не помогают котировкам золота", — отметил Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade.

"Инвесторы считают, что настало время увеличивать склонность к риску. Они не видят причин хеджировать риски, если ФРС придерживается мягкой риторики, что привело к снижению цен на золото", — подчеркнул эксперт.

Прогресс в вакцинации от коронавируса также способствует бычьим перспективам экономики во второй половине 2021 года, что усиливает давление на цены облигаций, которые снижаются при росте их доходности.

Майские фьючерсы на медь снизились на 0,9% до 4,2635 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину снизились на 2,1; до 1231,50 доллара за унцию. Июньские фьючеры на палладий закрылись с понижением на 0,7% по 2414,80 доллара за кнцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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