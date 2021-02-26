МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль в пятницу стабилен против доллара и корректируется вверх к евро после ощутимого падения накануне.

Коррекционное снижение котировок нефти и продолжающееся падение большинства "развивающихся" валют к доллару сдерживает рост рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 5 копеек, до 74,80 рубля, курс евро падал на 34 копейки, до 90,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в пятницу стабильна против доллара и растет к евро, корректируя падение, усилившееся накануне вечером. Завершение пика налогового периода февраля традиционно поддерживает спрос на рублевую ликвидность и, соответственно, курс российской валюты.

При этом коррекция вниз рынка нефти после обновления ею максимумов с января 2020 года сдерживает отскок рубля вверх. Так, стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 1,6%, до 65 долларов.

Игроки рынка ожидают новостей с намеченной на следующую неделю встречи ОПЕК+. Участники торгов не исключают, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и спроса на нефть, еще не до конца восстановившегося.

Между тем, "медвежий" сигнал приходит и из Поднебесной. Нефтяные запасы этого крупнейшего в мире импортера сырья увеличились примерно до уровня, равного объему 100 дней чистого импорта, что затрудняет поиск дополнительных резервуаров и сооружений для хранения запасов, сообщает Блумберг.

Ослабление "развивающихся" валют и снижение западных фондовых индексов также сдерживает коррекционный рост рубля. Рынки беспокоит резкий рост доходности гособлигаций США на увеличении инфляционных ожиданий. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций страны в четверг достиг максимума с 14 февраля 2020 года в 1,61%. В пятницу показатель коррекционно снижается и находится у отметки 1,475%.

Трейдеры опасаются разгона инфляции в США, из-за чего ФРС может повысить ставку раньше, чем ожидали инвесторы.

В итоге доллар мало меняется к рублю, евро падает на 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта в последние дни чувствует себя достаточно уверенно в сравнении с другими "развивающимися" валютами, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Санкционный новостной фон ослаб, поддержка высоких цен на нефть и налогового периода сохраняются. Мы ожидаем курс в диапазоне 73,5-74,5 рубля за доллар в ближайшие дни", — добавил он.

"Мы по-прежнему рассчитываем на стабилизацию обстановки на рынке US-Treasuries, поэтому при поддержке все еще высоких цен на нефть рубль имеет все шансы завершить неделю на более крепких уровнях, чем вчерашнее закрытие", — говорит Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

Среднесрочные прогнозы курса на первое полугодие в 72-72,5 рубля за доллар также сохраняются, несмотря на высокую волатильность, добавил он.