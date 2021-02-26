МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций днем в пятницу теряет порядка 1,5-2% по основным индексам на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и распродаж на международных рынках акций, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.37 мск падал на 1,45%, до 3360,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,37%, до 14115,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 2 копейки, до 74,77 рубля, курс евро снижается на 36 копеек – 90,6 рубля.

Основные биржевые европейские индексы снижаются в пределах 1,7%, фьючерсы на ведущие американские индексы перешли к росту и преимущественно поднимаются до 0,45%.

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Российский рынок снижается вместе с зарубежными площадками, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Главный фактор негативной динамики – это рост доходностей по государственным облигациям. В пятницу наблюдается небольшой откат, но пока нет поводов считать это разворотом тенденции. По сути, все валюты фондирования обнаружили себя в состоянии роста реальных ставок. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигала 1,614%. То есть, иными словами, доходность индикативных 10-летних обязательств сравнялась с дивидендной доходностью рынка акций", — поясняет он причины бегства инвесторов.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – расписки ГК "Эталон" (-3,08%), депозитарные расписки "Ленты" (-2,96%), акции "Русала" (-2,87%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,84%), "Распадской" (-2,36%), "Газпром нефти" (-2,25%), "Эн+ Групп" (-2,11%).

Поводом для снижения акций "Распадской" стала неопределенность в отношении перспектив консолидации угольных активов на базе компании, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

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В лидерах роста – акции НЛМК (2,91%), депозитарные расписки TCS Group (2,46%), депозитарные расписки HeadHunter Group (2,23%), акции "Фосагро" (2,15%), расписки Qiwi (2,05%), акции ММК (1,77%), расписки Mail.Ru (0,86%), акции "Северстали" (0,85%), "Аэрофлота" (0,81%) и акции "Алросы" (0,68%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок остается под давлением на фоне коррекции цен сырьевых товаров, указывает Кочетков из "Открытие Брокер".

Осин из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 3375-3450 пунктов.