МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс доллара несколько ускорил темпы роста к основным мировым валютам, инвесторы отыгрывают внутреннюю статистику из США, при этом продолжает поддерживать валюту высокая доходность гособлигаций страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,2121 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2176 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,48 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,58%, до 90,66 пункта. Днем индекс поднимался на 0,3%.

Инвесторы оценивают опубликованную ранее в ходе торгов статистику из США. Так, доходы населения в страны в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, ожидалось увеличение на 9,5%. Расходы в отчетном месяце выросли несколько слабее ожиданий — на 2,4% вместо прогнозируемых 2,5%.

Рынки обратили внимание и на статистику по потребительским настроениям в США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 76,8 пункта с уровня января в 79 пунктов. Прогноз предполагал снижение до 76,5 пункта.

Базовую поддержку продолжает оказывать доллару рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в четверг поднялась выше 1,6% впервые с середины февраля 2020 года.

Волатильность мировых фондовых рынков также поддерживает традиционно более надежный доллар. В пятницу биржи Азии упали на 1,8-4%, Европы — снижаются на 0,6-2,3%. Фондовые индексы США после падения на 1,8-3,5% в четверг в основном продолжают опускаться и в пятницу.