МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опустились по итогам торгов пятницы на фоне глобального падения рынков акций, британский FTSE 100 сократился на 2,5% на фоне удешевления нефти и меди, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 2,53%, до 6483,43 пункта, французский CAC 40 — на 1,4%, до 5703,22 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,67%, до 13786,29 пункта.

Мировые фондовые рынки в пятницу опускаются. По итогам торгов рынки Азии упали на 1,8-4%, США — после падения на 1,8-3,5% в четверг перешли к частичному коррекционному росту в пятницу. Снижение связано с ростом доходности гособлигаций. "Доходность какое-то время росла,… и инвесторы обеспокоены перспективами повышения инфляции и уменьшения поддержки центробанками", — цитирует агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Дополнительно сдержала французский индекс статистика по экономике Франции. ВВП второй по величине европейской экономики в четвертом квартале 2020 года, по окончательной оценке, сократился на 1,4% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики ожидали, что предварительная оценка падения на 1,3% будет оставлена без изменений.

Акции одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, подешевели на 4%. Согласно данным отчета компании, приходящийся на группу чистый убыток по итогам 2020 года составил 1,5 миллиарда евро против прибыли в 1 миллиард евро за 2019 год.

Падение цен на нефть (на 1,5-2%) и медь (на 3,5%) сдержало британский FTSE 100. Акции BP подешевели на 4,2%, австрало-британской Rio Tinto — на 4,5%, Anglo American — на 6,1%.