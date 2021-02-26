МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам в пятницу и по итогам укороченной рабочей недели. За февраль индексы выросли.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы упал на 1,85% до 3346,64 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,65% до 1411,93 пункта.

За неделю индексы опустились на 2,89% и на 3,68% соответственно. За февраль их рост составил 2,12% и 3,24% соответственно.

ВНИЗ НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский фондовый рынок в пятницу падал по индексам, отыгрывая неуверенную динамику мировых торговых площадок. Так, вечером биржевые индексы Западной Европы падали — на 0,7-2,5%, американские в основном росли — на 0,8-1,9%.

Инвесторы отыгрывали днем продолжающийся рост доходности гособлигаций США на фоне увеличения инфляционных ожиданий. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций страны в четверг достиг максимума с 14 февраля 2020 года в 1,61%. В пятницу показатель коррекционно снижается и находится у отметки 1,475%.

При этом рынок нефти вечером падает на 1,5% до 65,1 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка ожидают новостей с намеченной на следующую неделю встречи ОПЕК+. Участники торгов не исключают, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и спроса на нефть, еще не до конца восстановившегося.

Между тем, "медвежий" сигнал приходит и из Поднебесной. Нефтяные запасы КНР, крупнейшего в мире импортера сырья, увеличились примерно до уровня, равного объему 100 дней чистого импорта, что затрудняет поиск дополнительных резервуаров и сооружений для хранения запасов, сообщает Блумберг.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались бумаги ЛСР (-5,1%), "Мечела" (-3,5%), "Ленты" (-3,4%), Polymetal (-2,7%), "Лукойла" (-2,7%), "Русала" (-2,6%). Выросли бумаги НЛМК (+2,3%), ММК (+2,3%), "Норникеля" (+1%), "Фосагро" (+1,7%).

ПРОГНОЗЫ

Следующая неделя будет весьма насыщенной на экономические данные и, в частности, отметится ключевым отчетом по рынку труда США за февраль, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Индекс Мосбиржи колебался к пятницу совсем недалеко от первой цели нисходящего движения 3315 пунктов, преодоление которой направило бы индекс к январскому минимуму 3268 пунктов. Рынок у текущих уровней, по сути, должен определиться с направлением в том числе среднесрочного движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3270-3400 пунктов", — считает она.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи тестирует уровень поддержки, и если она будет пробита, снижение продолжится с ближайшей целью на уровне 3200 пунктов, оценил Игорь Додонов из ГК "Финам".