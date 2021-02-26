МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Рубль в пятницу повышается против доллара и растет в большей степени к евро после ощутимого падения накануне.

Коррекционное снижение котировок нефти и продолжающееся падение некоторых "развивающихся валют" к доллару сдерживают рост рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск снижался на 6 копеек, до 74,69 рубля, курс евро падал на 71 копейку, до 90,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в пятницу прибавляла к доллару и к евро, корректируя падение, усилившееся накануне вечером.

После наблюдавшихся накануне массированных распродаж на долговом рынке и рынке акций США общая обстановка на валютных площадках EM (развивающиеся рынки) сохранялась в пятницу тревожной, большинство локальных валют демонстрировало отрицательную динамику, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В числе ключевых негативных факторов для EM по-прежнему остается сложная эпидемиологическая обстановка в отдельных регионах. Так, в "лидерах" по числу заболевших коронавирусом после США по-прежнему пребывают Индия и Бразилия", — рассуждает он.

Однако рублю удалось сохранить плюсовую динамику к окончанию рабочего дня, даже несмотря на снижение нефтяных котировок. Так, стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 1,8% до 64,9 доллара.

Игроки рынка ожидают новостей с намеченной на следующую неделю встречи ОПЕК+. Участники торгов не исключают, что ограничения по добыче сырья будут ослаблены, что, в свою очередь, приведет к нарушению баланса предложения и спроса на нефть, еще не до конца восстановившегося.

Между тем, "медвежий" сигнал приходит и из Китая. Нефтяные запасы этого крупнейшего в мире импортера сырья увеличились примерно до уровня, равного объему 100 дней чистого импорта, что затрудняет поиск дополнительных резервуаров и сооружений для хранения запасов, сообщает Блумберг.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,1-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

По всей видимости, ключевым фактором относительной устойчивости рубля остается снизившийся риск санкционных угроз, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Так, новые санкции со стороны ЕС, видимо, коснутся лишь отдельных российских должностных лиц, что не только не пугает инвесторов, но и снимает неопределенность в отношении санкционных угроз против финансовой системы РФ.

В ближайшие недели перспективы рубля будут тесно связаны с динамикой цен на нефть, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Если коррекция Brent не опустит цены ниже 60 долларов за баррель, курс будет стремиться вернуться к уровню 73,5 рубля. Если же Brent вернется выше 65 долларов, рубль вполне может улучшить в марте свое положение до 72,5 за единицу американской валюты", — оценил он.