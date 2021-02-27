МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Желание жить в достатке присуще каждому, однако не у всех это получается. Доходы наемного работника всегда ограничены, если, конечно, вы не генеральный директор компании из списка ТОП-200 Forbes. Однако сегодня, в век капитализма, шанс разбогатеть есть и у рядового офисного работника. Финансисты рассказали агентству "Прайм", как получить постоянный пассивный доход на бирже, и какой стартовый капитал нужно накопить. Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег "на черный день"

Пассивный доход – это вид заработка, для получения которого не требуется активных действий. Источником заработка становится актив, находящийся в собственности человека. Основная цель уже преуспевающего инвестора в том, чтобы деньги сами делали деньги.

СКОЛЬКО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

В массовой культуре, в фильмах и песнях часто обыгрывается, что для счастья нужно иметь миллион долларов США. И с точки зрения финансов – это чистая правда.

Доходность финансовых инструментов напрямую привязана к ключевой ставке ЦБ, к "стоимости денег". На текущий момент сбалансированный портфель для рентных целей может приносить около 9-10% годовых в рублях.

То есть, если инвестор, к примеру, хочет иметь пассивный доход 300 000 рублей в месяц (3 600 000 в год), то его портфель должен оцениваться минимум в 40 млн рублей (это чуть больше полумиллиона долларов), говорит управляющий директор "БКС Ультима Private Banking" Андрей Ревенко.

Однако начинающий инвестор не может сразу рассчитывать на такие высокие проценты от инвестиционной суммы. "Безрисковый портфель" будет приносить примерно 4-7 % в год.

"Разместив, например, в долговых бумагах Москвы и дивидендных акциях свои инвестиции в размере 1 млн долларов вы можете легко рассчитывать на доходность по портфелю в 4-6%. То есть вы будете зарабатывать от 40 до 60 тысяч долларов в год", — подсчитал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Очевидно, что такой объемный рентный портфель для обычного человека становится итогом долгого пути накопления. Если, конечно, у него нет богатого родственника.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

И прежде чем встать на пусть формирования своего источника пассивного дохода, необходимо четко определиться, какая цель, срочность и какая регулярность получения этого дохода необходима. Тут важно понимать собственные финансовые возможности и аппетиты, и четко рассчитать, сколько инвестировать сейчас, чтобы иметь возможность тратить нужную сумму в будущем.

Достаточно часто инвестор идет сначала по пути создания так называемого "пенсионного портфеля", который не предназначен для того, чтобы обеспечивать инвестора сегодня, но должен позволить ему сохранить уровень и качество жизни, скажем, через 20 лет, отмечает Ревенко. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

И только потом, когда солидный капитал сформировался, инвестор вступает на "путь рантье". Текущий капитал становится средством для получения пассивного дохода, который должен быть регулярным и в большей своей части гарантированным.

НА ЧЕМ БЫСТРО ЗАРАБОТАТЬ

Стартовый капитал для извлечения пассивного дохода в идеале должен быть не менее 5 млн рублей, считает квалифицированный инвестор и независимый трейдер Дмитрий Слепцов.

Чтобы заработать такую сумму быстрее, он советует покупать биржевые инструменты циклических секторов экономики. Объясняется это ростом мировой экономики, а значит и ростом фондовых рынков в долгосрочной перспективе (3-5 лет). "Можно купить и держать акции, облигации, паевые фонды", — советует он.

Особенно приглядеться стоит к российскому рынку акций, который выглядит недооцененным на 50-100%, считает Разуваев. Начало нового сырьевого цикла в глобальной экономике и низкая оценка капитализации российских акций по отношению к ВВП говорят о хороших долгосрочных перспективах российского рынка акций. В долгосрочной перспективе рынки акций преимущественно растут

"Ситуация будет близка к росту на российском рынке акций во время прошлого сырьевого цикла. Предыдущий цикл продолжался 12 лет и закончился в 2008 году с ценами на нефть под 150 долларов за баррель, и долларовым индексом РТС около 2500 пунктов", — напоминает он.

При этом приобретать акции и другие рисковые активы стоит только в том случае, если у вас нет потребности в моментальный ликвидности или вы готовы не фиксировать доходность на протяжении нескольких лет, добавляет директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

"Акции растут в цене и при последующей продаже дадут прибыль, кроме того, держатель акций может получать ежегодные дивиденды, что также является доходом. Поэтому сам процесс удержания растущих акций выгоден", — отмечает Слепцов.

А ЕСЛИ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ КАПИТАЛ?

Если у вас уже есть стартовый капитал для получения регулярного пассивного дохода на бирже, эксперты советуют обратить внимание на инструменты с фиксированной доходностью.

Самый популярный – вложения в облигации. Это ценные бумаги, которые призваны обеспечить инвестору выплату заранее зафиксированного и неизменного купона в конкретную дату, пояснил Ревенко.

"По ним можно четко рассчитать денежный поток с высокой точностью. Однако, безусловно, доходность на рынке облигаций существенно ниже и всегда находится на уровне +2-3% к депозитной доходности", добавил он.

Кроме этого, можно иметь регулярный доход от рентных фондов недвижимости, которые сейчас набирают обороты на российском рынке, при этом уже давно известны западным инвесторам, считает Аржанухин. "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

Таким образом, накапливать на длинной дистанции лучше в акциях, а когда пришло время тратить и сберегать капитал — лучше использовать облигации. При этом даже в рентном портфеле доля акций может быть заметной, при условии, что по этим акциям компании платят щедрые дивиденды, зачастую превышающие купон по облигациям этих же компаний, резюмировал Ревенко.