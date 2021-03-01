События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 марта
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль)
|55,3
|58,8 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2020)
|3,2%
|-6,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищный кредиты (м/м)
|7,1%
|12,3% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль)
|51,5
|50,9 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|49,3
|52
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,1
|57
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,6
|55
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|57,1
|60,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|54,8
|57,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|54,1
|54,9
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,7%
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2020)
|-7,5 млрд канад. долл
|-8,3 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|59,2
|58,5
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль)
|52,6
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|58,7
|58,8
|18:20
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|18:20
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|19:10
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (февраль)
|50,9
|51,5
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Юнипро — СД (о новой дивидендной политике)
https://1prime.ru/Financial_market/20210301/833133048.html