МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый день весны растет по основным индексам на улучшении настроений на внешних площадках, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в начале первых торгов весны растет к доллару и евро

При этом индекс РТС показывает более сильную положительную динамику за счет укрепления рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника рос на 0,67% — до 3369,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,48%, до 1432,8 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,97% — до 65,69 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в понедельник утром поднимаются в пределах 1,25%. Азиатские биржи также в основном выросли — в пределах 2,41%.