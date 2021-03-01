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https://1prime.ru/Financial_market/20210301/833133375.html
Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в первый день весны растет по основным индексам на улучшении настроений на внешних площадках, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом индекс РТС... ПРАЙМ, 01.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый день весны растет по основным индексам на улучшении настроений на внешних площадках, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом индекс РТС показывает более сильную положительную динамику за счет укрепления рубля к доллару.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника рос на 0,67% — до 3369,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,48%, до 1432,8 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,97% — до 65,69 доллара за баррель.
Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в понедельник утром поднимаются в пределах 1,25%. Азиатские биржи также в основном выросли — в пределах 2,41%.