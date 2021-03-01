МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют уверенный рост, поддерживаемые сильной региональной макростатистикой, свидетельствуют данные торгов. Индекс PMI промышленности еврозоны в феврале вырос до 57,9 пункта

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,92%, до 6608,45 пункта, французский CAC 40 — на 1,63%, до 5796,17 пункта, немецкий DAX — на 1,28%, до 13962,35 пункта.

Инвесторы начали первые торги месяца на позитивной ноте. В частности, настроения на рынках поддерживает сильная экономическая статистика из еврозоны. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 57,9 пункта с 54,8 пункта в январе. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков и предварительной оценки в 57,7 пункта.

Кроме того, в целом на мировых рынках в понедельник присутствует сильный аппетит к риску. Уверенным ростом в пределах 2,5% закрылись азиатские биржи. В "зеленой зоне" также торгуются фьючерсы на американские фондовые индексы.

Позднее участники торгов ожидают еще одну важную макростатистику из региона. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в Германии в феврале до 1,2%.