МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мосбиржа ставит целью в долгосрочной перспективе запустить круглосуточные торги на валютном и срочном рынках в рабочие дни (в режиме 24/5), сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

Московская биржа с 1 марта сдвинула на 7.00 мск начало торгов на валютном рынке, а также на рынке драгметаллов и срочном. До этого они проводились только с 10.00 до 23.50 мск.

"И валютный рынок, и срочный – это те сегменты, которые склонны глобально работать 24/5, и поэтому мы к этому тоже идем. И это очередной важный шаг. Важно это для физических лиц, для жителей разных наших регионов, поскольку, когда биржа работает, сразу это сказывается в лучшую сторону на качестве ценообразования, на спредах, на курсе (имеется ввиду том курсе, который доступен для клиентов для совершения операций в банках, через брокеров)", — сказал Марич на онлайн-конференции "Старт ранних торгов на валютном, срочном и рынке драгметаллов Московской биржи".

Он напомнил, что биржа также рассматривает возможность запуска более ранних торгов на фондовом рынке. "Мы договаривались и внутри, и с участниками рынка, что мы сейчас запустим валюту и срочный рынок, и можем начинать думать, как и когда мы запустим ранние торги, по-видимому тоже с 7.00, на фондовом рынке", — отметил он. Американский миллиардер дал советы инвесторам

Запуск же торгов на валютном и срочном рынках в режиме 24/5 – это долгосрочная стратегическая цель для Московской биржи, отметил член правления.

"Это наша некоторая цель (торги в режиме 24/5 – ред.), можно сказать, стратегическая цель. И в отличие от ранних торгов на фондовом рынке, здесь довольно много всего надо сделать и нам, и особенно нашим участникам. Здесь мы уже, посмотрев вдумчиво на результаты ранних торгов с 7 утра, мы начнем прорабатывать вопрос увеличения времени торгов в сторону 24/5, но это… более долгоиграющая история", — добавил он.

Марич отметил, что расширение времени торгов важно не только для физических лиц, но и для банков и корпораций, которые активно работают на бирже.