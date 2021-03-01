МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Сооснователь и руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож и его семейный траст Lastar Trust планируют продать 29180 акций компании класса "А", говорится в сообщении интернет-компании. "Яндекс" вновь стал самой дорогой интернет-компанией России

По состоянию на закрытие торгов на Мосбирже в пятницу одна акция "Яндекса" стоила 4813,2 рубля. Таким образом, продаваемый пакет может быть оценен в сумму около 140 миллионов рублей.

Как уточняется в сообщении, Волож напрямую владеет 29180 акциями класса А. Кроме того, его семейный траст Lastar Trust владеет примерно 30,8 миллиона акций класса B. Совокупная доля Воложа и семейного траста составляют примерно 8,7% акционерного капитала компании и примерно 45,5% голосующих акций.

Волож в ноябре 2019 года согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса "B" и создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти. Таким образом, "Яндекс" застраховался от резких изменений в структуре акционеров. В январе 2020 года компания сообщила, что Волож и его траст Lastar могут продать некоторое количество акций класса "А" компании.

Акции "Яндекса" делятся на два класса — "A" и "B". Акции класса "A" дают право одного голоса на каждую бумагу и могут свободно обращаться на бирже. Акции класса "B" имеют 10 голосов на бумагу, они выпускались для основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием стратегических решений. Эти акции нельзя купить, продать, завещать или подарить. Если владелец акций класса "B" хочет продать их, то они конвертируются в акции класса "А" и обеспечивают не 10, а только 1 голос при сохранении экономического интереса.

Общее количество выпущенных и находящихся в обращении акций "Яндекса" на 31 декабря 2020 года составляло 354 210 533, в том числе 318 501 858 акций класса "A" и 35 708 674 — акций класса "B".