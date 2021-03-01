МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь)
|1,06
|1,06
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2020)
|-10,6%
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|10,9%
|-3%
|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2020)
|10 млрд австрал. долл
|13,1 млрд австрал. долл
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март)
|0,1%
|0,1%
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,053%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|6,4%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-9,6%
|-1,0%
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|76,2 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (февраль)
|-41 тыс
|-15 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (февраль)
|6%
|6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,9%
|1%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-5,2%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|8,9%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (декабрь)
|0,7%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2020)
|40,5%
|7,2%
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|16:00 мск
|RUB
|РусГидро — телеконференция менеджмента
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль
|RUB
|АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|АЛРОСА — День инвестора
https://1prime.ru/Financial_market/20210301/833138463.html