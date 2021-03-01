МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в первый весенний день года заметно растут на оптимизме инвесторов в связи с рядом новостей внутри страны, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США растут в ожидании стимулирования экономики

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,58%, до 31422,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,46%, до 13385,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,43%, до 3866,3 пункта.

Участники торгов, во-первых, отыгрывают новости о близящейся крупномасштабной "поддержке" экономики США. Так, в субботу палата представителей конгресса одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Акции компании в начале торгов дорожают более чем на 1%. Вакцинация от коронавируса остается одним из ключевых факторов восстановления экономики.

Стратег-аналитик Nordea Asset Management Себастьян Гали (Sebastien Galy) в то же время сказал агентству Market Watch, что инвесторы опасаются, что по мере выхода из кризиса мировые центробанки ужесточат свою политику и лишат рынок поддержки, и опасения по поводу повышения учётных ставок "вряд ли просто исчезнут".