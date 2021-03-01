МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль в первый весенний день растет против доллара и евро – вторую сессию подряд.

Высокие цены на нефть и коррекция вверх "развивающихся" валют к доллару поддерживают рост рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.48 мск падал на 57 копеек, до 74,06 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 89,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США растут более чем на 1%

РУБЛЬ – ОПЯТЬ ВВЕРХ

Российская валюта в понедельник прибавляет к доллару и к евро, продолжая попытки восстановления после высоковолатильной прошлой недели.

Спрос на риск поддерживают новости по пакету помощи экономике США объемом 1,9 триллиона долларов. После того, как палата представителей приняла его, президент Джозеф Байден в выходные призвал сенат к быстрым действиям. Демократы стремятся оформить пакет мер до 14 марта, когда должны истечь некоторые федеральные пособия по безработице.

На этом фоне растут против доллара "развивающиеся" валюты, стремительно дешевевшие к доллару на прошлой неделе. Западные фондовые индексы и фьючерсы растут на 1,1-1,6%.

Стоимость барреля сорта Brent составляет 64,7 доллара и колеблется неподалеку от 13-месячного максимума (67,7 доллара – достигнут 25 февраля).

Месяцем ранее нефть получила поддержку от действий ОПЕК+, когда Саудовская Аравия с другими странами альянса решили сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. В результате котировки нефти в феврале выросли в среднем на 18%. С дальнейшими планами альянс ОПЕК+ намерен определиться на этой неделе. Заседание всех стран ОПЕК+ состоится 4 марта, а днем ранее, 3 марта, пройдет встреча мониторингового комитета альянса.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамикой цен на нефть, отмечает Ренат Малин из "Сбербанк управление активами". "Целевой краткосрочный диапазон по курсу мы оцениваем на уровне 73,5-75 рублей за доллар. Волатильность российской валюты может сохраниться на повышенном уровне", — считает он.

Сохранение довольно комфортных цен на нефть будет и далее оказывать поддержку, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". Исторически именно в марте рубль показывал наиболее заметное укрепление, хотя это происходило и не всегда, добавил он.

"Сегодняшнее завершение основных налоговых выплат платежами по налогу на прибыль может немного поддержать рубль, но дальнейшие действия экспортеров будут, скорее, определяться их восприятием глобальных факторов. Из локальных факторов отметим предстоящий анонс объема покупок валюты от Минфина на март, который может немного увеличиться с 46 до приблизительно 60 миллиардов рублей, что, тем не менее, будет все равно комфортно для рубля. В целом каких-то серьезных рисков для рубля по-прежнему не видим, поэтому на этой неделе он может возобновить медленный рост", — сказал Полевой.