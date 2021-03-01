Золото продолжает дорожать после сильного падения
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером. но уже чуть менее быстрыми темпами, после сильного снижения на прошлой неделе и в целом за февраль, который стал худшим месяцем для золота более чем за четыре года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,5 доллара, до 1733,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,95% — до 26,953 доллара за унцию.
На минувшей неделе золото подешевело на 2,7%, опустившись ниже психологической отметки в 1800 долларов за унцию. Суммарно за февраль цена на драгметалл упала на 6,6%, что является сильнейшим месячным падением с ноября 2016 года, когда золото потеряло за месяц более 7% своей стоимости.
"Цены на фьючерсы на золото умеренно растут… на коррекции… Тем не менее, покупательский интерес к желтому металлу, вероятно, будет более сдержан за счет роста фондовых индексов и укрепления индекса доллара", — полагает аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
https://1prime.ru/Financial_market/20210301/833138931.html