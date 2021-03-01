МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером. но уже чуть менее быстрыми темпами, после сильного снижения на прошлой неделе и в целом за февраль, который стал худшим месяцем для золота более чем за четыре года, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет вторую сессию подряд на фоне дорогой нефти

По состоянию на 17.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,5 доллара, до 1733,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,95% — до 26,953 доллара за унцию.

На минувшей неделе золото подешевело на 2,7%, опустившись ниже психологической отметки в 1800 долларов за унцию. Суммарно за февраль цена на драгметалл упала на 6,6%, что является сильнейшим месячным падением с ноября 2016 года, когда золото потеряло за месяц более 7% своей стоимости.

"Цены на фьючерсы на золото умеренно растут… на коррекции… Тем не менее, покупательский интерес к желтому металлу, вероятно, будет более сдержан за счет роста фондовых индексов и укрепления индекса доллара", — полагает аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит агентство MarketWatch.