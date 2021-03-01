МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером усиливает рост после выхода данных по США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+

По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,2035 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2074 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,73 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 91,08 пункта. До выхода статистики индекс доллара находился на отметке в 91 пункт.

Инвесторы отыгрывают данные по США, указывающие на состояние экономики страны. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 60,8% с январских 58,7%. Аналитики при этом ожидали роста показателя только до 58,8%.

Участники торгов также обратили внимание на данные о годовой инфляции в Германии. Потребительские цены в стране в феврале, по предварительной оценке, в годовом выражении выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе. При этом аналитики ожидали роста цен на 1,2%. В месячном выражении цены выросли на 0,7% при ожидаемом росте на 0,5%. Рубль растет вторую сессию подряд на фоне дорогой нефти

В центре внимания рынков также по-прежнему находятся новости о поддержке экономики США. В субботу палата представителей конгресса одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

В то же время, несмотря на текущий рост курса доллара, аналитики UniCredit высказали газете Wall Street Journal мнение, что в среднесрочной перспективе курс доллара будет снижаться к основным валютам. При этом в краткосрочной перспективе аналитики прогнозируют, что основные валюты будут стабильны.