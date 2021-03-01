МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексам вслед за мировыми фондовыми и товарными площадками, свидетельствуют данные торгов. Биткоин резко дорожает, превышая отметку в 49 тысяч долларов

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,18%, до 3386,16 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,20%, до 1443,02 пункта.

Рынок нефти вечером повышается на 0,8%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы при этом растут на 1,6-2,3%.