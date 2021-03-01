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https://1prime.ru/Financial_market/20210301/833139157.html
Российский рынок акций вырос вслед за мировыми площадками
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Российский рынок акций вырос по индексам вслед за мировыми фондовыми и товарными площадками, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов... ПРАЙМ, 01.03.2021
ртс, биржи, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексам вслед за мировыми фондовыми и товарными площадками, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,18%, до 3386,16 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,20%, до 1443,02 пункта.
Рынок нефти вечером повышается на 0,8%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы при этом растут на 1,6-2,3%.